مصرع طالب غرقًا أثناء السباحة في كفر الشيخ

لقى طالب بالصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ، مصرعه غرقًا أثناء ممارسة السباحة بشاطئ البحر المتوسط بنطاق قرية البنائين بمركز البرلس.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد غرق م.ب 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، بشاطئ البحر المتوسط بنطاق قرية البنائين.

وعلى الفور جرى الدفع بفرق الإنقاذ لمباشرة عمليات البحث، بمشاركة الأهالي والصيادين، الذين تمكنوا من العثور على جثة الطالب بعد يوم من التعرض للغرق.

وجرى نقل الجثمان ، إلى مشرحة مستشفى يرج البرلس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.