وول ستريت جورنال: إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن وول ستريت جورنال، أن إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة بالإمارات، اليوم الاثنين أنها تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات " دو" في الإمارة، بطائرة مسيرة قادمة من إيران.



ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) ، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات.



وفي السياق نفسه ، أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية مصفح – إيكاد، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.



