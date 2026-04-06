ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

يعدّ القرنفل من التوابل الشائعة في الأطعمة والمشروبات، ويُستخدم أيضًا كمنكّه أو عطر في منتجات أخرى مثل معجون الأسنان والصابون ومستحضرات التجميل.

القرنفل مصدراً للبيتا كاروتين، الذي يُكسبها لونها البني الغني، الكاروتينات، وهي مجموعة من الأصباغ، تعمل كمضادات أكسدة مهمة وفيتامينات أولية، يمكن أن تتحول أصباغ الكاروتين إلى فيتامين أ ، وهو عنصر غذائي هام للحفاظ على صحة العين.

وفى هذا المقال نوضح لكم أهم فوائد منقوع القرنفل وفقا لموقع هيلثي لاين.

فؤائد منقوع القرنفل

1- يقطع سلس البول وتقطيره إذا كان من أثر البرد .

2- أما بالنسبة للنساء فهو مدر للطمث ومعين للحمل .

3- ويستعمل الآن بكثرة في طب الأسنان كمسكن موضعي ويدخل في تحضير المضمضة المستعملة في علاج جروح وقروح اللثة كما ينظف الأسنان.

4- يخفض الضغط ويدر البول ويزيل التهابات الكلى والمثانة .

5- ولا يحتوي على الكافيين الذي تحتويه القهوة والذي له أثره المنبه .

6- يستخدم زيته في طرد الغازات من المعدة.

7- مقوٍ للقلب والكبد، وسائر الأعضاء الباطنة.

8- يزيل الوساوس والوحشة بعطره وزكاء رائحته.

لتحصل على شراب القرنفل كمهدئ للأعصاب:

1- تضاف ملعقة صغيرة من حبات القرنفل إلى فنجان ماء مغلي، وينقع في الماء حوالى 10 دقائق، ويشرب بعد أن يحلى بالعسل.

2- يضاف أيضًا إلى القهوة كمطيب قوي مع الزنجبيل والزعفران والى الشاي.

3- والى أكلات الأرز كبهارات قوية ورخيصة.