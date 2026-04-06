الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران، وفق خبر عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة بالإمارات، اليوم الاثنين أنها تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات " دو" في الإمارة، بطائرة مسيرة قادمة من إيران.



وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) ، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات.



وأعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية مصفح – إيكاد، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.