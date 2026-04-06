الرقابة النووية: أجواء مصر آمنة.. ونرصد "الخلفية الإشعاعية" للمنطقة لحظيا

أكد الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لم ترصد حتى الآن أي مؤشرات على تأثر مصر بتسريبات إشعاعية نتيجة التطورات الجارية في المنطقة، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي زيادة في مستويات الخلفية الإشعاعية داخل البلاد.

وأوضح الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية، خلال كلمة بثتها "إكسترا نيوز"، أن تأثر الدول في مثل هذه الحالات لا يرتبط فقط بوقوع حادث، بل يعتمد على عوامل فنية متعددة، من بينها نوع الحادث، وطبيعة المنشأة النووية، وحجم الانبعاثات، إلى جانب المسافة واتجاه الرياح والظروف الجوية.

وأضاف الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية، أن الهيئة تتابع الموقف على مدار الساعة عبر منظومة الرصد والإنذار المبكر المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع إعداد سيناريوهات استباقية لتقييم احتمالات التأثر، بما يضمن الجاهزية الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات الوضع.