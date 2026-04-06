محافظ كفر الشيخ يبحث خطة التوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية| صور

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، آليات التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

وذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة دار السلام حسين أحمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الجديدة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمحاسب خالد عبدالعظيم، وكيل المديرية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تولي ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم للفئات الأكثر احتياجاً والخدمات الاجتماعية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين برامج الدعم والحماية، مع التوسع في مبادرات التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق الاستدامة وتحويل الأسر من متلقية للدعم إلى منتجة، مشددًا على أهمية الوصول إلى المستحقين بدقة وشفافية.

كما تناول الاجتماع استعراض جهود مديرية التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج «تكافل وكرامة»، ودعم المرأة المعيلة، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى تكثيف القوافل الاجتماعية للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية يمثل أولوية أولى خلال المرحلة الحالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق حياة كريمة لأهالينا.