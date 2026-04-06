توجيهات بمواصلة الحملات لإعادة الانضباط إلى الشارع بالإسماعيلية

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بمواصلة الجهود لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية.

في هذا السياق، انطلقت اليوم الإثنين، أولى الحملات المكبرة لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية ضمن مبادرة “شارع منظم.. رصيف آمن”، والتي تستهدف رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة.

وشهدت الحملة، التي نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تكثيف المرور الميداني بعدد من الشوارع والميادين الحيوية بنطاق الحي (شارع البحري والدقهلية والمحلة والمنيرة وعرايشية مصر).

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٩ أكشاك وفتارين مخالفة الغير مرخصة التي تعيق حركة المواطنين، كما تم إزالة الزوائد والتعديات بعدد ٧ أكشاك وفتارين هذا إلى جانب رفع عدد ٥٠ حالة اشغال طريق وإزالة عدد ٣ تند صاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثانِ مدينة الإسماعيلية بأن الحملات مستمرة بشكل يومي، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تعيق حق المواطن في استخدام الرصيف، مشددًا على أهمية التزام أصحاب المحال بالمساحات المقررة وعدم التعدي على الطريق العام.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على استعادة المظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق الانضباط بالشارع، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.