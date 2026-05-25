محافظ بورسعيد يستقبل وفد كنيسة أسقفية الزهور للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، وفد كنيسة أسقفية الزهور، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار روح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

ورحب محافظ بورسعيد بوفد الأسقفية معربا عن تقديره لهذه الزيارة الطيبة التي تعكس عمق الروابط الوطنية والإنسانية بين أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن بورسعيد ستظل نموذج مشرف للوحدة الوطنية والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين.

وأكد المحافظ أن المناسبات الدينية تمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح وترسيخ روح الانتماء الوطني، مشيرا إلى أن أبناء بورسعيد يجسدون دائمًا أسمى معاني التكاتف والترابط في مختلف المناسبات.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد كنيسة أسقفية الزهور عن خالص تهانيهم لمحافظ بورسعيد وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنين لمصر دوام الأمن والاستقرار والتقدم، ومؤكدين اعتزازهم بروح المحبة والوحدة التي تجمع أبناء الوطن.