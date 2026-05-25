اكتشاف أغلى معدن في العالم داخل دولة أفريقية .. ما علاقة الصين؟

تقترب تنزانيا من تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين بعد إعلان اكتشاف رواسب ضخمة من المعادن النادرة التي تُعد من بين الأكثر قيمة والأغلى على مستوى العالم، في خطوة قد تعزز مكانة البلاد داخل سوق المعادن الإستراتيجية الذي يشهد تنافسًا عالميًا متزايدًا.

وجاء الاكتشاف الجديد في المرتفعات الجنوبية لتنزانيا، وتحديدًا في منطقة نجومبي، حيث كشفت أعمال الاستكشاف عن وجود رواسب غنية بعنصري النيوديميوم والبراسيوديميوم.

هذان العنصران من العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في العديد من الصناعات المتقدمة، مثل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية والهواتف الذكية وأنظمة الدفاع الحديثة.

ما علاقة الصين بالاكتشاف؟

يحظى المشروع بدعم من شركة «هونغجي ماينينغ» الصينية، التي تتعاون مع الحكومة التنزانية في عمليات الاستكشاف والتقييم، ما يعكس استمرار توسع النفوذ الصيني في قطاع التعدين الأفريقي، خاصة في المعادن المرتبطة بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وتُعد الصين اللاعب الأكبر عالميًا في مجال معالجة وتكرير المعادن النادرة، ما يمنحها دورًا محوريًا في سلاسل التوريد الخاصة بالتقنيات الحديثة.

وأكد مسؤولون محليون أن الدراسات لا تزال جارية لتحديد الحجم الحقيقي للرواسب وقيمتها الاقتصادية، تمهيدًا لبدء استثمارات واسعة النطاق قد تفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز الإيرادات الحكومية خلال السنوات المقبلة.

كما يُتوقع أن يسهم الاكتشاف في جذب شركات التعدين العالمية الباحثة عن مصادر جديدة للمعادن الإستراتيجية.

ما أهمية اكتشاف المعادن النادرة؟

يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه أهمية المعادن الحيوية عالميًا مع تسارع خطط التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تعتمد الصناعات المستقبلية بشكل متزايد على العناصر الأرضية النادرة والمعادن المستخدمة في البطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة.

كما حذرت تقارير دولية من أن المنافسة على هذه الموارد قد تصبح أحد أبرز التحديات الاقتصادية والجيوسياسية خلال العقود المقبلة.

ويمثل الاكتشاف إضافة جديدة إلى الثروة المعدنية التي تمتلكها تنزانيا، والتي تشمل أيضًا احتياطيات من الجرافيت والنيكل والذهب والغاز الطبيعي.

وتسعى الحكومة التنزانية إلى تعظيم الاستفادة من هذه الموارد عبر تطوير الصناعات المحلية المرتبطة بالتعدين وزيادة القيمة المضافة قبل التصدير.

وتشير البيانات إلى أن قطاع التعدين يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التنزاني، إذ ساهم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لملايين المواطنين.

لذلك يُنظر إلى هذا الاكتشاف باعتباره فرصة تاريخية قد تدفع البلاد إلى موقع أكثر تأثيرًا في سوق المعادن الحيوية العالمية، وتمنحها دورًا متزايدًا في دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.