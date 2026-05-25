محافظ بورسعيد يوجه بإشراك نزلاء دار مسنين في الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، دار الحنان والتكريم للمسنين بحي العرب ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لدور الرعاية الاجتماعية والحرص على توفير أفضل أوجه الرعاية لكبار السن.

محافظ بورسعيد يتفقد دار "الحنان والتكريم" للمسنين بحي العرب

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة الدار، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والأستاذ السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد.

وتفقد محافظ بورسعيد مختلف أقسام الدار، واطلع على مستوى الخدمات الصحية والمعيشية المقدمة للنزلاء، كما حرص على الحديث مع عدد من المسنين والاستماع إليهم للاطمئنان على أحوالهم وتلبية احتياجاتهم.

ا حرص محافظ بورسعيد، على توزيع العيديات على نزلاء دار “الحنان والتكريم” للمسنين، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة والسعادة بين النزلاء، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تعكس حرص المحافظة على مشاركتهم مختلف المناسبات.

وأشاد المحافظ بما تضمه الدار من خدمات متكاملة وأنشطة متنوعة تهدف إلى توفير بيئة إنسانية واجتماعية مناسبة للمسنين، حيث تضم الدار صالة علاج طبيعي وعيادات خارجية مجهزة على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للنزلاء، إلى جانب تقديم مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والترفيهية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمام كبير برعاية كبار السن وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أهمية دمج كبار السن في الأنشطة المجتمعية والرياضية لما لها من أثر إيجابي على حالتهم النفسية والصحية.

ووجه المحافظ مديرية الشباب والرياضة بإشراك جميع المسنين المقيمين بالدار في الأنشطة الرياضية والترفيهية بمراكز الشباب والأندية، وتنظيم فعاليات دورية لهم بما يساهم في تعزيز التواصل المجتمعي وتحسين جودة الحياة للنزلاء.

كما أشاد المحافظ بجهود القائمين على الدار في توفير الرعاية المتكاملة للنزلاء، مؤكد علي استمرار المحافظة في دعم دور الرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها.