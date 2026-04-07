البطيخ بـ 27 جنيها للكيلو.. تعرف على أسعار الفاكهة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الفاكهة اليوم، الثلاثاء 7 أبريل 2026.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الفترة الأخيرة هناك متابعة مستمرة لـ أسعار السلع.

وقال صاحب محل فاكهة إن سعر البطيخ يبلغ 27 جنيهًا للكيلو، موضحًا أنه بعد فترة سيباع البطيخ بالواحدة، وأن الأسعار في بداية الموسم تكون مرتفعة، ثم تنخفض بعد ذلك.

وبلغ سعر التفاح الأصفر 110 جنيهات، والأحمر 140 جنيهًا، والكيوي 130 جنيهًا، والموز 27 جنيهًا.

كما يبلغ سعر الجوافة 27 جنيهًا، والفراولة متوفرة حاليًا، وخلال هذه الفترة يمكن تخزين الفراولة، حيث تسجل أسعارها الآن 35 جنيهًا.