“النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل”.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية ،بعنوان “النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل” .

وقالت الوزارة إن الهدف من موضوع الخطبة هو التوعية بضرورة فهم النصوص الشرعية فهما صحيحًا، وبيان عواقب التأويل السيئ ، كما خصصت الوزارة موضوع الخطبة الثانية عن الاحتكار .

وأكدت أن النصوص الشرعية من قرآن كريم وسنة نبوية؛ هي النور الذي يهدي العقول، والميزان الذي تضبط به حياة الناس، غير أن الانتفاع بها لا يتحقق بمجرد قراءتها، بل بوجوب بفهمها على مراد الله ورسوله، وفق منهج علمي راسخ.

وأضافت: من هنا كان الفهم الصحيح أساس الهداية، وكان سوء التأويل من أعظم أسباب الانحراف والفتنة؛ إذ قد يحمل النص على غير مقصوده، فيتخذ ذريعة للغلو أو التفريط، فالحاجة ماسة إلى تدبر واع، وفهم منضبط، يقي من الزلل، ويقود إلى الصراط المستقيم.

فالخطر كل الخطر في العقول التي تسيء فهم تلك النصوص، والألسنة التي تحرف معانيها، والقلوب التي تتبع المتشابه ابتغاء الفتنة.

موضوع الخطبة الثانية عن الاحتكار

وقالت الوزارة أن الاحتكار يعد من أخطر الآفات الاقتصادية والاجتماعية التي تصدّى لها الإسلام بحزمٍ شديد، لا سيما في أوقات الأزمات والشدائد؛ إذ يتحوّل حينها إلى سلوكٍ جائرٍ يختنق به المجتمع، وتضيق به معايش الناس، فهو حينئذ ليس مجرد حبسٍ للسلع، بل اعتداءٌ على حاجات الخلق، وإخلالٌ بميزان العدالة والتكافل، سواء تعلّق الأمر بالطعام أو الدواء أو سائر الضَّروريات التي تقوم بها حياة الناس.

ومن ثم، جاء التحذير منه صريحًا، لما يخلّفه من قسوةٍ في القلوب، وغلاءٍ في الأسعار، وفسادٍ في روح المجتمع التي تقوم على الرحمة والتعاون ، لا على الاستغلال والجشع.

للإطلاع على نص الخطبة اضغط هنا