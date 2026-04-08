كواليس خطيرة.. كيف أوقفت مصر التصعيد العالمي في اللحظة الحاسمة؟.. تفاصيل

أكد المحلل السياسي محمود الشناوي، أن الأحداث الأخيرة المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز والتهديدات العسكرية في لبنان وإيران، كانت قابلة للتحول إلى أزمة إقليمية كبرى، لولا تدخل مصر بالتعاون مع باكستان وتركيا.

التهديدات الأمريكية لإيران

وأوضح "الشناوي" خلال مداخلة في برنامج 90 دقيقة، أن التهديدات الأمريكية لإيران، والتي تضمنت تدمير البنية التحتية الإيرانية في حال عدم قبول شروط وقف إطلاق النار، كانت ستؤدي إلى أزمة عسكرية واقتصادية تهدد العالم بأسره، مشيرًا إلى أن المفاوضات الدولية كادت أن تفشل لولا الوساطة المصرية.

بفضل خبرات مصر الدبلوماسية

وأضاف أن مصر تمكنت بفضل خبرتها الدبلوماسية، من سد الفجوات بين الأطراف، مقنعةً إيران بالقبول بشروط السلام، وإقناع الإدارة الأمريكية بما لم يكن من الممكن تحقيقه لولا تدخل القاهرة، إلى جانب تهدئة الرغبة الإسرائيلية في التدخل العسكري المباشر.

دور مصر لم يقتصر على المفاوضات

وتطرق "الشناوي" إلى أن دور مصر لم يقتصر على المفاوضات مع الأطراف الكبرى فحسب، بل شمل دعم الدول العربية الشقيقة والحفاظ على استقرارها، مع التأكيد على ضبط النفس ومنع العدوان الذي يهدد مصالح المنطقة.

المواجهة المباشرة بين أمريكا وإيران

وأشار إلى أن المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة أو إسرائيل وإيران كانت ستكون مكلفة للغاية على مستوى الأرواح والاقتصاد، وأن التجارب السابقة للولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وفيتنام والصومال أظهرت محدودية قدراتها في المواجهات البرية المباشرة.

التدخل المصري كان جوهريًا

واختتم الشناوي تصريحاته بالإشارة إلى أن التدخل المصري كان جوهريًا في منع تفاقم الأزمة، موضحًا أن التعاون مع باكستان وتركيا ساهم في التوصل إلى اتفاق مؤقت يحافظ على الاستقرار النسبي في المنطقة، رغم استمرار التوترات الإقليمية والتربص الإسرائيلي والإيراني المحتمل.