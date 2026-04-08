قرار عاجل ضد المتهم بسرقة صندوق نذور من مسجد بالزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق حبس عاطل له معلومات جنائية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة صندوق النذور من داخل أحد المساجد في منطقة الزاوية الحمراء.

وكانت رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة محتويات صندوق التبرعات من داخل أحد المساجد بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين.

وبالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية لم تتلقَ بلاغات رسمية بخصوص الواقعة في حينها، إلا أن التحرك الأمني الفوري قاد للوصول إلى المسؤول عن المسجد المشار إليه.

وبسؤاله، أكد صحة الواقعة وقيام شخص مجهول بالاستيلاء على مبالغ مالية من صندوق تبرعات المسجد وفراره.

عقب تقنين الإجراءات وتفريغ الكاميرات، نجحت مباحث القاهرة في تحديد هوية اللص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل "له سجل جنائي" ومقيم بذات المنطقة، وفي كمين محكم، ألقي القبض على المتهم وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه بالكامل.

وبمواجهته أمام رجال المباحث، انهار المتهم واعترف بارتكاب الجريمة، موضحاً أنه استغل خلو المسجد من المصلين لسرقة الصندوق.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.