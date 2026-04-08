باريس سان جيرمان يفوز على ليفربول بثنائية في أبطال أوروبا تحت أنظار صلاح

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثنائية باريس عن طريق ديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين 11، 65.

فيما شهدت المباراة عدم مشاركة محمد صلاح وتواجده على مقاعد البدلاء.

تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارادشفيلي

خط الدفاع: جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كيركيز.

خط الوسط: رايان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي – ماك إليستر.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز – فريمبونج – هوجو إيكيتيكي.

تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليام باتشو – نونو مينديز.

خط الوسط: وارن زائير إيمري – فيتينيا – جواو نيفيس.

خط الهجوم: ديزيريه دوي – عثمان ديمبلي – خفيتشا كفاراتسخيليا.