الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دمج ماسنجر مع فيسبوك.. ميتا تختبر تطبيقًا شاملاً وتحذر من مخاطر الاحتيال

منار عبد العظيم

كشف المهندس مصطفى رحيم، خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي، أن شركة ميتا تدرس دمج تطبيق ماسنجر داخل فيسبوك ضمن استراتيجية جديدة تُعرف باسم “Super App”، على غرار تطبيق WeChat الصيني، بهدف توحيد الخدمات والمراسلات في منصة واحدة تسهّل تجربة المستخدم.

وأوضح أن الشركة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن إلغاء تطبيق «ماسنجر» المستقل، مشيرًا إلى أن التجارب لا تزال جارية على نطاق عالمي لقياس تفاعل المستخدمين مع هذه الخطوة قبل اعتمادها بشكل رسمي.

 تحذيرات من الرسائل الاحتيالية
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، حذر رحيم من تزايد الرسائل الاحتيالية التي تصل للمواطنين عبر الهواتف المحمولة، والتي تتضمن روابط مزيفة تدّعي ارتباطها بشركات رسمية أو طلبات شراء.

وأكد ضرورة عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، مع أهمية التحقق المباشر من الشركات عبر قنواتها الرسمية لتجنب التعرض لسرقة البيانات أو الأموال.

 مخاطر المكالمات الدولية المجهولة
أشار خبير التكنولوجيا إلى خطورة الرد على المكالمات أو الرسائل القادمة من أرقام دولية غير معروفة، لافتًا إلى أنها قد تكون محاولات لاختراق الهواتف وسحب بيانات المستخدمين.

وشدد على أن التعامل بحذر مع هذه الاتصالات يقلل بشكل كبير من احتمالات التعرض للاحتيال أو الاختراق الإلكتروني.

 نصائح لحماية البيانات الشخصية
اختتم رحيم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في تحديث التطبيقات ومتابعة الأخبار التقنية، مع توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل «InstaPay».

وأضاف أن الوعي الرقمي والحذر في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة يمثلان خط الدفاع الأول لحماية البيانات الشخصية في ظل الانتشار المتزايد لأساليب الاحتيال الإلكتروني.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

صورة أرشيفية

رغم دفع الرسوم.. تراجع 20 سفينة عن عبور مضيق هرمز بعد قرار إيراني مفاجئ

صورة أرشيفية

كأس العالم 2026.. أسعار النقل تشعل غضب الجماهير في الولايات المتحدة

السلطات تحقق بعد صدم سيارة مجموعة من الأشخاص في ملبورن

حادث أمني.. سيارة تصدم مارة في أستراليا ومقتل أحد المشاة

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد