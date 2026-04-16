دمج ماسنجر مع فيسبوك.. ميتا تختبر تطبيقًا شاملاً وتحذر من مخاطر الاحتيال

كشف المهندس مصطفى رحيم، خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي، أن شركة ميتا تدرس دمج تطبيق ماسنجر داخل فيسبوك ضمن استراتيجية جديدة تُعرف باسم “Super App”، على غرار تطبيق WeChat الصيني، بهدف توحيد الخدمات والمراسلات في منصة واحدة تسهّل تجربة المستخدم.

وأوضح أن الشركة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن إلغاء تطبيق «ماسنجر» المستقل، مشيرًا إلى أن التجارب لا تزال جارية على نطاق عالمي لقياس تفاعل المستخدمين مع هذه الخطوة قبل اعتمادها بشكل رسمي.

تحذيرات من الرسائل الاحتيالية

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، حذر رحيم من تزايد الرسائل الاحتيالية التي تصل للمواطنين عبر الهواتف المحمولة، والتي تتضمن روابط مزيفة تدّعي ارتباطها بشركات رسمية أو طلبات شراء.

وأكد ضرورة عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، مع أهمية التحقق المباشر من الشركات عبر قنواتها الرسمية لتجنب التعرض لسرقة البيانات أو الأموال.

مخاطر المكالمات الدولية المجهولة

أشار خبير التكنولوجيا إلى خطورة الرد على المكالمات أو الرسائل القادمة من أرقام دولية غير معروفة، لافتًا إلى أنها قد تكون محاولات لاختراق الهواتف وسحب بيانات المستخدمين.

وشدد على أن التعامل بحذر مع هذه الاتصالات يقلل بشكل كبير من احتمالات التعرض للاحتيال أو الاختراق الإلكتروني.

نصائح لحماية البيانات الشخصية

اختتم رحيم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في تحديث التطبيقات ومتابعة الأخبار التقنية، مع توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل «InstaPay».

وأضاف أن الوعي الرقمي والحذر في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة يمثلان خط الدفاع الأول لحماية البيانات الشخصية في ظل الانتشار المتزايد لأساليب الاحتيال الإلكتروني.