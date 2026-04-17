بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 184 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (10: 16 أبريل 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 10 أبريل 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع وفد من مجموعة "المانع القابضة" لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الوقود الحيوىBiodiesel) ) بطاقة إنتاجية ١٠٠ طن/ يوم من مخلفات الحيوانات والدواجن بمختلف المجازر بالمحافظات وزيوت الطعام المستعملة من الاستخدام اليومي ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري وتعظيم الاستفادة من المخلفات.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تنظيم ورشة عمل موسعة للعاملين المعنيين بمنظومة الإعلانات بالمحافظات لتطوير منظومة الإعلانات وتعزيز الانضباط الحضاري على مستوى الجمهورية.

*السبت 11 أبريل 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً بشأن ما تم تنفيذه من أعمال إزالة ضمن الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتنفيذ عدد (25,946) حالة إزالة خلال الفترة من 10/1/2026 وحتى نهاية شهر مارس 2026 .

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في احتفالية الطائفة الانجيلية بعيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة وممثلي المجتمع .

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبحضور عدد من السادة الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامى والمسيحي وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار رجال الدولة.

*الأحد 12 أبريل 2026:*

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالحفاظ على البيئة والقضاء على الممارسات الخاطئة في التعامل مع المخلفات، عقد الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات واللواء محمد الضبيعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة الجيزة، اجتماعاً مع ممثلي شركات تقديم خدمات الجمع السكني والتجاري من أحياء مدينة الجيزة ، لمناقشة الوضع الراهن لعمليات جمع المخلفات وتحسين مستوي النظافة بالمحافظة .

*الأثنين 13 أبريل 2026:*

كما تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، فيما يخص الحالة العامة بالمحافظات واحتفالات المصريين بعيد شم النسيم وانتظام الخدمات وضمان سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

*الثلاثاء 14 أبريل 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)) ، برئاسة السيد / غمار ديب نائب الممثل المقيم للبرنامج والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج ، وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفنى للوزارة والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر فى مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر بمحافظات ( الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان ) وكذا موقف تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية الجارية وهي تنفيذ سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر ، ومجمع الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم والمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان ومجمع النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بنى سويف .

*الأربعاء 15 أبريل 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ورئيس التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر لمناقشة سبل التعاون في تعزيز الاستدامة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية.

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع عقد تعاون بين الوزارة وشركة " درون تك " للحلول وخدمات الدرونز لتشغيل وإنشاء منظومة للرصد الجوي الذكي باستخدام الطائرات (الدرون) المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي "رأس الحكمة" و"شمس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فى احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي " أهل الخير 2 ومبادرات الإطعام لعام 2026 " والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المعظم بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيراً في رمضان لهذا العام.

*الخميس 16 أبريل 2026:*

شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة فى فعاليات ورشة العمل الختامية لمراجعة الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث بالزيت والمواد الخطرة والمنقولة بحرا التى نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، وبحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات ونقطة الاتصال الوطنية للهيئة ولفيف من المتخصصين فى هذا المجال.

كما أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، مشيرًة إلى أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة وما أصدرته الهيئة العامة للارصاد الجوية لتوقعات الحالة الجوية خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين ١٦-١٧ أبريل ٢٠٢٦ ، خاصة فترة المساء، أنها ستشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والمناطق المكشوفة من الوجه البحري، والمناطق الجنوبية، فمن المتوقع أن تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بمحافظات القاهرة الكبري والدلتا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤثر سلبا على جودة الهواء.