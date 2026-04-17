الأرصاد تحذر : كتلة أتربة جديدة تضرب القاهرة والمحافظات بعد ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، عن رصد صور الأقمار الصناعية لتدفق كتلة جديدة من الأتربة نحو السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، ممتدة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مدن القناة، السواحل الشمالية الشرقية، وصولاً إلى شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن هذه الموجة تسببت في تدهور مستمر لمستوى الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثير للأتربة، مع استمرار سيطرة الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء.

كما أشارت خرائط الطقس إلى ظهور سحب ممطرة متفاوتة الشدة على أقصى غرب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية المتقلبة حتى نهاية اليوم.

وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الطقس اليوم الجمعة، تتمثل في نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 50 كم/ساعة على أغلب الأنحاء، مع هبات قوية قد تصل إلى 70 كم/ساعة في بعض المناطق المكشوفة.

وتتضمن أبرز ملامح الحالة الجوية ما يلي:

تدهور الرؤية الأفقية: من المتوقع انخفاض مستوى الرؤية إلى أقل من 1000 متر نتيجة العوالق الترابية والرياح النشطة، مما يستوجب الحذر الشديد خاصة في العمليات الجوية وحركة النقل على الطرق السريعة.

اضطراب الملاحة البحرية: يشهد البحر المتوسط وخليج السويس والعقبة اضطراباً ملحوظاً، حيث تتراوح سرعة الرياح فوق المسطحات المائية بين 50 إلى 70 كم/ساعة، مع ارتفاع للأمواج يصل إلى 3.5 متر.

فرص الأمطار والسيول: رصدت صور الأقمار الصناعية فرصاً لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث 30% على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح والعلمين، مع تحذيرات من احتمال تشكل سيول في سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة ومناطق من سيناء.

أما عن الظواهر الرعدية، حذرت الأرصاد من سحب رعدية قد يصاحبها رياح هابطة قوية من أسفل السحاب، مع احتمال لتساقط حبات "البرد" في بعض المناطق المحدودة.

وعن درجات الحرارة، يسود طقس حار نهاراً، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 31 درجة.