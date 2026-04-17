السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد: استمرار العواصف الترابية المثارة وتحذيرات من القيادة على الطرق

نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه حالة الطقس اليوم، تشهد استمرار الأتربة والرمال المثارة تؤثر على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع مع تقدم الوقت أن تمتد لتشمل مناطق من مدن القناة وخليج السويس وسيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر، لذلك يجب توخي الحذر أثناء القيادة بالنسبة لقائدي المركبات.

نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة إغلاق النوافذ والأبواب جيداً، وضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج وخاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت قبل ساعات، تحديثاً عاجلاً للحالة الجوية، اعتباراً من مساء أمس الخميس وحتى الساعات القادمة، حيث كشفت آخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس عن استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من البلاد.

وفقاً للتحديث الجوي، تشمل المناطق المتأثرة بفرص نشاط الرياح مناطق متفرقة من:

  • السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.
  • الوجه البحري والقاهرة الكبرى.
  • شمال ووسط الصعيد ومدن القناة وسيناء.
  • مناطق من محافظة البحر الأحمر.


وحذّرت هيئة الأرصاد، من أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ويُعد هذا الانخفاض في مستوى الرؤية (Visibility) عاملاً حاسماً في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بالمطارات الواقعة في النطاقات المذكورة، مما يستوجب توخي الحذر من قِبل الأطقم الجوية والمشغلين الأرضيين لضمان سلامة العمليات الجوية.

وأكدت الأرصاد أن المتابعة والتحديث المستمر مستمران لمراقبة تطورات الحالة الجوية.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

انبي

نجم انبي: بيزيرا أفضل لاعب في مصر

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

تشيلسي في اختبار مصيري أمام مانشستر يونايتد في صراع المربع الذهبي بالبريميرليج

خوان بيزيرا

بالأرقام.. أمير هشام يتغنى بأداء خوان بيزيرا مع الزمالك

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

