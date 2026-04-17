الأرصاد: استمرار العواصف الترابية المثارة وتحذيرات من القيادة على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه حالة الطقس اليوم، تشهد استمرار الأتربة والرمال المثارة تؤثر على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع مع تقدم الوقت أن تمتد لتشمل مناطق من مدن القناة وخليج السويس وسيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر، لذلك يجب توخي الحذر أثناء القيادة بالنسبة لقائدي المركبات.

نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة إغلاق النوافذ والأبواب جيداً، وضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج وخاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت قبل ساعات، تحديثاً عاجلاً للحالة الجوية، اعتباراً من مساء أمس الخميس وحتى الساعات القادمة، حيث كشفت آخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس عن استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من البلاد.

وفقاً للتحديث الجوي، تشمل المناطق المتأثرة بفرص نشاط الرياح مناطق متفرقة من:

السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

شمال ووسط الصعيد ومدن القناة وسيناء.

مناطق من محافظة البحر الأحمر.



وحذّرت هيئة الأرصاد، من أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ويُعد هذا الانخفاض في مستوى الرؤية (Visibility) عاملاً حاسماً في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بالمطارات الواقعة في النطاقات المذكورة، مما يستوجب توخي الحذر من قِبل الأطقم الجوية والمشغلين الأرضيين لضمان سلامة العمليات الجوية.

وأكدت الأرصاد أن المتابعة والتحديث المستمر مستمران لمراقبة تطورات الحالة الجوية.