الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«ملحمة الجماهير».. كيف صنعت مدرجات الزمالك طريق التأهل لنهائي الكونفدرالية؟

هاجر ابراهيم

أشاد الناقد الرياضي محمد عصام بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري، مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدف دون رد، مؤكدًا أن الفريق نجح في تحقيق الهدف الأهم وهو بلوغ المباراة النهائية.

وأضاف محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن جماهير الزمالك لعبت الدور الأكبر في هذا التأهل، واصفًا إياها بـ"المدير الفني الحقيقي" خلال اللقاء، حيث قدمت دعمًا استثنائيًا على مدار 90 دقيقة، من خلال التشجيع المتواصل واللوحات الجماهيرية التي منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة رغم عدم ظهور الفريق بأفضل حالاته.

وأوضح أن الفريق قدم أداءً جيدًا بشكل عام، خاصة على المستوى الدفاعي، مشيرًا إلى أن اللاعبين تحلّوا بالمسؤولية في مواجهة فريق قوي مثل شباب بلوزداد، مع وجود بعض الفرص الهجومية التي كان يمكن استغلالها بشكل أفضل لحسم المباراة بنتيجة إيجابية.

وأشار محمد عصام إلى أن حالة الانسجام والدعم التي ظهرت من نجوم الزمالك السابقين تمثل مؤشرًا إيجابيًا، وتعزز من فرص الفريق في التتويج باللقب، لافتًا إلى أن الروح القتالية الحالية قد تمنح الزمالك القدرة على المنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم الجاري، سواء الكونفدرالية أو الدوري المصري، رغم صعوبة المنافسة. 

الزمالك الكونفدرالية الأفريقية نادي الزمالك

