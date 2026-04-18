ناقد: الزمالك فرض سيطرته على مواجهة شباب بلوزداد وأدار اللقاء بذكاء

أكد الناقد الرياضي محمد عادل أن نادي الزمالك نجح في تسيير المباراة أمام شباب بلوزداد وفق رؤيته، حيث فرض أسلوبه وسيطر على مجريات اللعب.

وأشار خلال صباح الخير يا مصر إلى أن الفريق أظهر قدرة واضحة على التحكم في إيقاع المباراة، خاصة في ظل محاولات المنافس اللعب تحت ضغط الوقت، وهو ما منح الزمالك أفضلية تكتيكية ملحوظة.

أفضلية واضحة وإدارة ذكية للمباراة

أوضح عادل أن الأفضلية كانت لصالح الزمالك في أغلب فترات اللقاء، سواء من حيث الانتشار داخل الملعب أو السيطرة على مجريات اللعب.

وأضاف أن الفريق تعامل بذكاء كبير مع مجريات المباراة، ونجح في تقليل خطورة المنافس رغم محاولاته المستمرة للعودة.

معتمد جمال يوازن بين الأداء والجاهزية

أشاد عادل بقرارات المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه حرص على الحفاظ على سلامة اللاعبين، خاصة مع ارتباط الفريق بمباريات قوية ومهمة في شمال إفريقيا.

وأوضح أن الجهاز الفني تعامل بواقعية، حيث وازن بين تحقيق النتيجة والحفاظ على الجاهزية البدنية للعناصر الأساسية.

محاولات من شباب بلوزداد وتألق دفاعي أبيض

لفت إلى أن شباب بلوزداد حاول العودة للمباراة من خلال بعض التحركات التكتيكية، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي قوي من الزمالك.

وأكد أن الدفاع كان على قدر المسؤولية ونجح في إغلاق المساحات والحد من خطورة الهجمات.

مهدي سليمان يتألق ويحافظ على النتيجة

أبرز الناقد الأداء المميز للحارس مهدي سليمان، مشيرًا إلى أنه قدم مباراة قوية وكان له دور مهم في الحفاظ على النتيجة.