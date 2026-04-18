وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية

عُقد اجتماع لوزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان والسعودية في مدينة أنطاليا التركية، حيث ناقشوا آخر مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأربع في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي لدعم الاستقرار الإقليمي.

واتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الدول المشاركة، مع التأكيد على دعم جهود إنجاح مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية بما يساهم في تهدئة التوترات.