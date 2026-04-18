المرشد الإيراني: قواتنا مستعدة لـ إلحاق هزائم مريرة بالأعداء

أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن فوات قواتنا مستعدة لإلحاق هزائم مريرة بالأعداء"، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت وكالة "فارس" صباح اليوم السبت أن 5 ناقلات نفط خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية OFAC ومنسوبة إلى إيران، تعبر حاليا مضيق هرمز.

وأوضحت الوكالة أنه وفقا لبيانات التتبع، فإن هذه الناقلات المصنفة جميعها ضمن "أسطول الظل" تتداول رغم الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة عبر المسارات التي تحددها إيران، وبعضها لديه سجل طويل في نقل الشحنات النفطية الإيرانية والروسية.

وفي وقت سابق اليوم أفادت تقارير إعلامية بأن ما لا يقل عن 6 سفن، بينها ناقلات نفط وسفن شحن، عبرت مضيق هرمز للمرة الأولى منذ إعلان إيران رسميا إعادة فتحه أمس، عقب دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية مستمر رغم إعلان طهران فتح المضيق، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنه منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران، امتثلت 21 سفينة لأوامر قواتها بالعودة إلى إيران.





