هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان

أعلنت هيئة بحرية بريطانية: “تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق سلطنة عمان”، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

و بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، مع سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين تناولا، في قصر البركة بالعاصمة مسقط اليوم الخميس، وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شددا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.







