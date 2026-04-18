مدبولي يعلن إطلاق مشروع ضخم في مصر: استثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه وفرص عمل بالمئات الآلاف

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مراسم الإعلان عن تفاصيل أحد المشروعات الإستثمارية الكبري بمدينة القاهرة الجديدة: “سعيد لنشهد إطلاق مشروع عالمي بكل المقاييس يقوم بعمل نقلة حقيقة فى شكل التنمية العمرانية والنمو الإقتصادي من خلال مجموعة مصرية كبيرة بالتحالف والشراكة مع مؤسسات تمويل مصرية”.

وأضاف: “هذه القاعة شهدت توقيع العديد من المشروعات الكبري فى مصر سواء من دول شقيقة أو الشراكة بين الدول والقطاع الخاص، والشئ المهم فى خضام حرب وظروف جيوسياسية بهذا الحجم الكبير وهناك عدم يقين بالمستقبل، ولكننا نطلق مشروع عالمي والتمويل الخاص به تتجاوز ال1.4 تريليون جنيه مصري ويوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.

وتابع رئيس الوزراء: “فى خضام كل هذه الحالة هناك إستثمارات ضخمة ترى أن مصر أمنة ومستقرة وتحقق أعلي عوائد إقتصادية”

وأكد: “نحن لا نقتصر على التنمية العمرانية، لأن المشروعات التي تتم لها بعد إقتصادي وإجتماعي وسياحي، إلى جانب أن الدولة المصرية يحدث بها تحرك وتجتذب إستثمارات كبيرة من شركات عالمية ودولية.. والتنصريحات التي خرجت من المؤسسات الدولية العالمية على أن كيف مصر أستطاعت فى أخذ الإجراءات السلمية فى خضام هذه الأزمة وكان لها إجراءات إستباقية مكنتها فى أنها تكون قادرة على الصمود فى خلال هذه الفترة الصعبة”.