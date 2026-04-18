نهاية الموجة الحارة.. انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الربيعية خلال أيام

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن انتهاء موجة الطقس الحار التي أثرت على البلاد خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى بدء انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى نحو 10 درجات مئوية اعتباراً من منتصف الأسبوع، لتعود الأجواء الربيعية المعتدلة للسيطرة على معظم الأنحاء.

الطقس خلال ساعات النهار

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الطقس خلال ساعات النهار سيكون مائلاً للحرارة إلى حار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية بين 26 و28 درجة مئوية، بينما تتجاوز 30 درجة في جنوب الصعيد لتظل الأجواء هناك حارة نسبياً.

وحذّر شاهين المواطنين من الانخداع بدفء النهار، لافتاً إلى وجود فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يتجاوز 10 درجات، مما يستدعي ارتداء ملابس إضافية أو جاكيت خلال ساعات الليل والصباح الباكر لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

نشاط متوقع للرياح

وأشار إلى نشاط متوقع للرياح خلال الفترة المقبلة، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة والصحراوية، وهو أمر معتاد في فصل الربيع الذي يتسم بالتقلبات الجوية السريعة. واختتم بالتأكيد على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة آخر مستجدات الطقس ومناطق نشاط الرياح.