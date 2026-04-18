الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد العاصفة الترابية ورمال ليبيا.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الأسبوع حتى الخميس

منار عبد العظيم

شهدت البلاد خلال الساعات الماضية حالة من التقلبات الجوية الحادة، نتيجة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة قادمة من الأراضي الليبية، ما تسبب في انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية بعدد من المناطق. 

ومع تحسن الأجواء تدريجيًا، يتساءل المواطنون عن ملامح الطقس خلال الأيام المقبلة، وهل انتهت موجة الأتربة أم ما زالت هناك تقلبات قادمة.

سبب العاصفة الترابية وتأثر البلاد برياح ليبيا

في هذا السياق، أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن السبب الرئيسي في حالة الطقس غير المستقرة يعود إلى تأثر البلاد بكتل هوائية محملة بالرمال والأتربة قادمة من ليبيا، خاصة على مناطق غرب الجمهورية والصحراء الغربية.

وأشار إلى أن هذه الرمال المثارة امتدت تدريجيًا لتؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة.

تحسن مرتقب واستقرار في الأحوال الجوية

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس ربيعي مستقر على معظم الأنحاء.

وأضافت أن سرعات الرياح ستنخفض تدريجيًا، ما يؤدي إلى تراجع حدة الأتربة والرمال المثارة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة لتسجل معدلاتها الطبيعية، بل وأقل من المعدلات في بعض الأيام.

وشددت على أن الأجواء خلال الأسبوع الحالي مستقرة بشكل عام، ولا توجد ظواهر جوية مقلقة.

تحذير مهم: لا تتسرع في تخفيف الملابس

ورغم تحسن الطقس، وجهت هيئة الأرصاد نصيحة مهمة للمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال، بعدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية.

وأكدت أن الأجواء لا تزال مائلة للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة لتجنب نزلات البرد.

تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ووفقًا لخريطة التنبؤات الجوية، من المتوقع أن يسود خلال الفترة من الأحد 19 أبريل وحتى الخميس 23 أبريل 2026:

طقس مائل للبرودة صباحًا

مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء

معتدل على السواحل الشمالية

مائل للبرودة ليلًا

أمطار خفيفة ونشاط رياح في بعض المناطق

تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة أحيانًا، يوم الأحد على مناطق من:

السواحل الشمالية

شمال الوجه البحري

جنوب الصعيد

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء يوم الأحد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

ومن المتوقع أيضًا استمرار نشاط الرياح بشكل متقطع من الاثنين وحتى الخميس، خاصة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الأحد 19 أبريل

القاهرة الكبرى: 27 / 15

السواحل الشمالية: 22 / 14

شمال الصعيد: 30 / 15

جنوب الصعيد: 32 / 18

الاثنين 20 أبريل

القاهرة الكبرى: 26 / 14

السواحل الشمالية: 22 / 13

شمال الصعيد: 28 / 13

جنوب الصعيد: 33 / 18

الثلاثاء 21 أبريل

القاهرة الكبرى: 26 / 13

السواحل الشمالية: 23 / 12

شمال الصعيد: 28 / 13

جنوب الصعيد: 32 / 17

الأربعاء 22 أبريل

القاهرة الكبرى: 27 / 14

السواحل الشمالية: 24 / 12

شمال الصعيد: 29 / 14

جنوب الصعيد: 33 / 17

الخميس 23 أبريل

القاهرة الكبرى: 27 / 15

السواحل الشمالية: 24 / 13

شمال الصعيد: 31 / 14

جنوب الصعيد: 34 / 18

