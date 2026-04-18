سحب منخفضة ومتوسطة تتدفق إلى الصعيد وجبال البحر الأحمر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر .



فرص سقوط أمطار

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها على السوشيال ميديا، أن السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها فرص لسقوط الأمطار أمطار على مناطق بعض المناطق.



كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة لـ طقس غداً الأحد، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الانحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد في القاهرة الكبري والوجه البحري للعظمي 27 والصغري 16، وشمال الصعيد الكبري 30 والصغري 15، وسجلت الكبري في السواحل الشمالية 22 والصغري 14، والعظمي في جنوب الصعيد 33 والصغري 19.

ونوهت عن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.