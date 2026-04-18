أبو العينين: الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين في مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النائب محمد أبو العينين أكد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وأن هذا الحل يحظى بإجماع دولي ".



وأكمل :" أبو العينين أكد الدور الكبير لمصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كما تحدث أبو العينين على خسائر الحروب التي تضر بكل الأطراف وأن الصراعات تهدد الاستقرار العالمي ".

وتابع:" أبو العينين أكد أن التوترات الدولية وما يحدث في مضيق هرمز تؤثران سلبا على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة وأكد أهمية تغليب لغة الحوار وأهمية تحقيق السلام ".

وأضاف:" أبو العينين أكد أن الأمة العربية قادرة على مواجهة الأزمات".

