تغليب لغة الحوار.. أبو العينين: التوترات الدولية وأحداث مضيق هرمز يؤثران سلبا على الاقتصاد العالمي

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين في مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النائب محمد أبو العينين تحدث عن حجم التطوير الذي شهدته العاصمة الجديدة بفضل جهود الدولة وأصبحت نموذج لثورة تنموية عمرانية شاملة ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين شدد على أهمية العودة على مسار المفاوضات في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ".



وأكمل :" أبو العينين أكد الدور الكبير لمصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كما تحدث أبو العينين على خسائر الحروب التي تضر بكل الأطراف وأن الصراعات تهدد الاستقرار العالمي ".

وتابع:" أبو العينين أكد أن التوترات الدولية وما يحدث في مضيق هرمز تؤثران سلبا على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة وأكد أهمية تغليب لغة الحوار وأهمية تحقيق السلام "،

وأضاف:" أبو العينين أكد أن الأمة العربية قادرة على مواجهة الازمات".