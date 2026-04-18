قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

إجماع برلمانية المتوسط برئاسة أبو العينين على إدانة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين .. وتحذير من تصعيد يهدد السلام في المنطقة

ماجدة بدوى

أدانت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين، وبإجماع أعضائها، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في التعامل مع قضية الأسرى، وتشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكدت الجمعية في بيانها أن إقرار مثل هذا التشريع يقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويهدد منظومة العدالة الدولية، كما يعكس تجاهلًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، خاصة في أوقات النزاعات المسلحة.

وشددت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذه السياسات، وضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين.

كما جددت الجمعية تأكيدها على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

