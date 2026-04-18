تباين سعر صرف الدولار اليوم.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري
قلقان في الدوري .. 4 تحذيرات من مدرب الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تصفية أكثر من 1800 عنصر من حزب الله منذ بدء عملية السهام الشمالية
افتتاح سفارة بالقدس وخط طيران مباشر.. رئيس الأرجنتين يصل إلى إسرائيل
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل جزيرة كريت اليونانية
رينو تعلن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية منتصف أبريل 2026
هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مضيق هرمز على صفيح ساخن.. تصعيد سياسي وتحركات دبلوماسية لاحتواء المواجهة بين طهران وواشنطن

محمد البدوي

قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الأوضاع في مضيق هرمز تشهد حالة من التصعيد والتجاذب الحاد بين إيران والولايات المتحدة، في ظل سعي كل طرف لتعزيز موقفه التفاوضي قبل أي محادثات مرتقبة، مشيراً إلى وصول التحركات الدبلوماسية الدولية إلى مستويات متقدمة خلال الأيام الأخيرة.

 ورقة ضغط استراتيجية

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن طهران تنظر إلى سيطرتها على مضيق هرمز باعتباره ورقة ضغط استراتيجية شديدة التأثير، تضاهي في أهميتها أوراق الردع الكبرى، وتستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في مواجهة الضغوط الغربية، خاصة في ظل تشديد القيود البحرية المفروضة على الموانئ الإيرانية بهدف تقليص مصادر تمويل الحرس الثوري.

جولة مفاوضات حاسمة

وأشاد اللواء عبد المحسن بالدور الذي تقوم به مجموعة الوساطة المكونة من مصر وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، موضحاً أن وزراء خارجية هذه الدول عقدوا اجتماعات مكثفة في مدينة أنطاليا التركية لبحث سبل احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية أوسع، تمهيداً لتهيئة الأجواء لجولة مفاوضات حاسمة متوقعة بداية الأسبوع المقبل.

إنجازات في السياسة الخارجية

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أشار الخبير الاستراتيجي إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة من ولاية أريزونا تحمل أبعاداً سياسية داخلية مرتبطة بالانتخابات النصفية، حيث يسعى إلى تعزيز موقف الحزب الجمهوري عبر إبراز ما يصفه بإنجازات في السياسة الخارجية، ومنها الادعاء بإنهاء عدد من الصراعات الدولية، مع تقديم التهدئة مع إيران كجزء من هذا الخطاب السياسي الموجه للرأي العام.

هرمز مضيق هرمز الحرس الثوري مصر وباكستان السعودية

