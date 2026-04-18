انتهاك خطير | بيان عربي إسلامي مشترك يدين التحرك الإسرائيلي في أرض الصومال

أدانت دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك، بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يُعرف بـ"أرض الصومال"، معتبرةً هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد البيان الرفض الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها، مشددًا على أن مثل هذه التحركات تقوض أسس العلاقات الدولية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجددت الدول الموقعة على البيان دعمها الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، مع التأكيد على مساندة مؤسساتها الشرعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن تعارضها مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ما يعكس تجاهلًا واضحًا للأطر القانونية المنظمة للعلاقات بين الدول.

وحذر البيان من خطورة هذه الخطوة، معتبرًا أنها تشكل سابقة قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهو ما سينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام.

ودعت الدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات، بما يحفظ سيادة الدول ويعزز الاستقرار في المنطقة.