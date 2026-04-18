مشروع عملاق بــ 1.4 تريليون جنيه .. الحكومة تكشف ملامح طفرة عمرانية جديدة رغم التحديات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤيتها للتنمية الشاملة بخطى ثابتة، رغم ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات جيوسياسية، مشددًا على أن المشروعات القومية الكبرى تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

مشروع عمراني متكامل

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن إطلاق مشروع عمراني متكامل في مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تُقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه يُعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ السوق العقاري المصري، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية واسعة.

شراكة استراتيجية

ولفت إلى أن المشروع يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين مجموعة "طلعت مصطفى" والبنك الأهلي المصري، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتحقيق تكامل فعّال بين الخبرات الاستثمارية والقدرات التمويلية الكبرى.

وفيما يتعلق بالعوائد المتوقعة، لفت المتحدث إلى أن المشروع يحمل مؤشرات اقتصادية قوية، من أبرزها توفير أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب نحو 100 ألف فرصة غير مباشرة، ما يسهم في دعم سوق العمل وتحفيز النمو.

إنشاء 165 برجًا متنوع الاستخدامات

كما يتضمن المشروع إنشاء 165 برجًا متنوع الاستخدامات بين السكني والإداري والفندقي، بما يعزز من الطاقة الفندقية ويساند خطط الدولة لاستقطاب نحو 30 مليون سائح سنويًا.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى تحقيق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه على مدار فترة التنفيذ، فضلًا عن احتواء المشروع على مدينة متخصصة في الابتكار والتعلم، ومراكز متطورة للأعمال والخدمات المالية تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية العالمية.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المشروعات الكبرى تعكس ثقة المؤسسات الاقتصادية في السوق المصري، وتدعم مسار التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.