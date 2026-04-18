قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يواجه فريقه بالصراخ خلال أزمة إيران
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
براعم سيتي كلوب يتألقون في الكيك بوكسنج ويحصدون 18 ذهبية في الجمباز
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء : المشروع the spine باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه ويوفر 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

رئيس الوزراء: المشروع باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه ويوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه

:الرسالة المهمة من انطلاق هذا المشروع في هذا التوقيت أنه في خضم ما نشهده عالميا وإقليميا من حالة عدم يقين فإن هناك استثمارات ضخمة ترى أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وأن ما يتم ضخه من استثمارات سيحقق أعلى عوائد اقتصادية ممكنة

:سنشهد خلال الأيام القليلة القادمة افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الكبري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال مراسم إطلاق مشروع "The Spine” بمدينة القاهرة الجديدة، اليوم بمقر مجلس الوزراء، استهلها بالترحيب بالحضور في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، التي وصفها برمز المستقبل لمصر.

          وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بهذا الحدث لإطلاق مشروع عالمي بكل المقاييس، يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة المصرية، كما يضاعف من سعادته أن يتم تنفيذ المشروع من خلال مجموعة مصرية كبيرة، تنفذه بتحالف وشراكة مع مؤسسات تمويل مصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه القاعة شهدت قبل ذلك توقيع العديد من المشروعات الكبرى التي تمت في مصر؛ سواء كانت بتمويل من مؤسسات دولية، أو دول شقيقة، أو بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وكان بينها مشروعات في الساحل الشمالي، لافتاً إلى أن الشيء المهم جداً أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع ـ الذي يتم إطلاقه اليوم ـ يتم تنفيذه باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، ويوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الأهم في هذا المشروع أنه يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية؛ حيث إن لدينا مشروعات مماثلة بدأنا فيها خطوات جادة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرسالة المهمة من انطلاق هذا المشروع في هذا التوقيت أنه في خضم ما نشهده عالميا وإقليميا من حالة عدم يقين، فإن هناك استثمارات ضخمة ترى أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن ما يتم ضخه من استثمارات سيحقق أعلى عوائد اقتصادية ممكنة، منوها إلى أن الدولة ليست مقتصرة فقط على دعم ما يتعلق بالتنمية العمرانية، على الرغم من أن مثل هذه المشروعات تتضمن العديد من الأبعاد المختلفة، منها الاقتصادية، والاجتماعية، فضلا عن مساهمة مثل هذه المشروعات في تشغيل العديد من المصانع والصناعات، إلى جانب ما يتعلق بالجوانب السياحية، وما يحتويه هذا المشروع من أكثر من 3500 غرفة فندقية.

وخلال كلمته، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تشهد العديد من التحركات على المستوى الاقتصادي، وتجتذب المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات من جانب عدد من الشركات العالمية، لافتا إلى أنه خلال الايام القليلة الماضية شهد مراسم توقيع عدد من المشروعات الكبري التي سيتم تنفيذها على أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفاً أننا سنشهد كذلك خلال الأيام القليلة القادمة افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الكبري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا: " هناك الجديد يوميا فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية".

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بالاشارة إلى التصريحات الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية العالمية، وما تضمنته من الإشارة إلى نجاح مصر في اتخاذ العديد من الاجراءات الاستباقية في إطار ما نشهده من أزمة جيوسياسية غير مسبوقة، وهو ما مكن الدولة المصرية من الصمود والتعامل مع هذه الأزمة خلال هذه الفترة الصعبة، موجها الشكر لكل القائمين على هذا المشروع، ومعربا عن تطلعه لأن نشهد المزيد من المشروعات خلال المرحلة القادمة على غرار هذه النوعية من المشروعات.

الوزراء رئيس الوزراء المشروع هشام طلعت مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

