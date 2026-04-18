كنا في صدمة .. والد الرضيعة المختطفة من مستشفى الحسين: أشكر الداخلية على جهودها

كشف رجب والد الطفلة الرضيعة التي اختطفت من مستشفى الحسين الجامعي ، كواليس اختطاف ابنته .



وقال رجب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" زوجتي ولدت في مستشفى الحسين الجامعي واستلمت الرضيعة وفي تاني يوم دخلت ست منتقبة "الخاطفة" وقامت بمساندة زوجتي أثناء نقلها من غرفة الإفاقة للغرفة والتمريض اعتقد أن المنتقبة قريبتنا".

وتابع رجب :" المنتقبة بدأت في مساعدة زوجتي وقالت لحماتي إن الرضيعة عندها مرض وطلبت منها تجيب ينسون وكروية وخطفت الرضيعة واتحركت من المستشفى ".

وأكمل رجب :" الخاطفة استغلت حالة الأعياء التي تتواجد فيها زوجتي وقامت بخطف ابنتي ومحدش شك في الخاطفة وهي خارجة من المستشفى بالبنت ".

وتابع رجب :" زوجتي كانت في حالة انهيار وكنا في صدمة بعد خطف ابنتي، وبعد خطف ابنتي توجهت لقسم الشرطة للإبلاغ وتم تفريغ الكاميرات والداخلية بذلت مجهودات كبيرة لإعادة الطفلة الرضيعة ".



وأكمل رجب :" تم القبض على الخاطفة في مدينة بدر ".

