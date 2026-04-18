حاولت تدخل مخدرات لابنها في محبسه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سيدة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن إدعاء صاحبة الحساب القبض على نجلها وتلفيق قضية إتجار بالمواد المخدرة له ، وزعمت تلفيق قضية مواد مخدرة لها أثناء زيارتها له بمحبسه بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/9/2025 تم ضبط نجل القائمة على النشر (عاطل "له معلومات جنائية") ، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة – بندقية خرطوش) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه، وصدر ضده حكم قضائى بالسجن المشدد 10 سنوات.

وبتاريخ 10/10/2025 تم ضبط والدة المعنى بالفحص "القائمة على النشر" أثناء زيارتها لنجلها بمحبسه وبحوزتها (كمية لمخدر الحشيش)، وبمواجهتها إعترفت بحيازة المواد المخدرة لإدخالها لنجلها، وتم عرضها على النيابة العامة آنذاك.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمة على النشر لإدعائها الكاذب.