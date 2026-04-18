الداخلية تكشف تفاصيل فيديو يظهر تعدي شخص على زوجة نجله بكفر الشبخ

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين وجود خلافات زوجية بين القائمة على النشر (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وزوجها (منجد – مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) ووجود دعاوى قضائية متبادلة بينهما.

وخلال شهر أكتوبر عام 2025 حدثت مشاجرة بين الزوجة ووالد زوجها الظاهر بمقطع الفيديو (بالمعاش- مقيم بدائرة القسم) على رؤية الأنجال ، تعدى كلاً منهما على الآخر بالضرب بالأيدى ، وقيام زوجها بتصوير المشاجرة لإثبات تعديها على والده.

وتم الصلح والتراضى فيما بينهما ، وفى وقتٍ لاحق تمكنت الزوجة من التحصل على المقطع المشار إليه وقامت بإستقطاع جزء منه أثناء قيام والد زوجها بالتعدى عليها بالضرب وجذبها من ملابسها لإخراجها من مسكنهم وقامت بنشره بمواقع التواصل الإجتماعى بزعم تعدى زوجها ووالده عليها للتشهير بهما وكسب التعاطف لصالحها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.





