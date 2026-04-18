الداخلية السعودية: غرامة 20 ألف ريال على حاملي تأشيرات الزيارة حال دخولهم إلى مكة

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)، إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.

وأكدت أنه سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين، إلى بلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وأهابت وزارة الداخلية، بالجميع، الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هـ ، والتعاون مع الجهات المعنية؛ لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات؛ تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.