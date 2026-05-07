تسوية ضخمة مع مالكي آيفون.. أزمة سيري تتصاعد فما القصة

وافقت شركة آبل على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية قداتهمتها بتضليل المستخدمين وذلك بشأن توفر مزايا الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence”، والتي روّجت لها عند إطلاق بعض هواتف آيفون جديدة قبل عامين.

وتشمل التسوية المُقترحة المستخدمين في الولايات المتحدة الذين اشتروا كافة إصدارات سلسلة آيفون 16 إضافةً إلى هواتف آيفون 15 برو خلال المدة الممتدة من 10 يونيو 2024 و 29 مارس 2025.

إقناع المستخدمين

ووفقا للتحقيقات، فإنه يحق للمستخدمين المؤهلين إمكانية الحصول على حوالي 25 دولارًا عن كل جهاز مشمول بالتسوية، وذلك مع احتمال لانخفاض المبلغ أو ارتفاعه ليصل إلى حوالي 95 دولارًا للجهاز الواحد وفق عدد المطالبات والعوامل أخرى مرتبطة بالقضية.

وقد تعود القضية إلى دعوى قد رُفعت عام 2025 واُتهمت فيها آبل بإقناع المستخدمين بأن مزايا الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence” لتكون جاهزة مع إطلاق هواتف آيفون 16، وأفادت الدعوى بأن تلك المزايا قد كانت محدودة جدًا أو غير متوفرة عند طرح الأجهزة، مع ترويج الشركة لها سابقًا، مما أثار اتهامات بتضليل المستهلكين بشأن قدرات الهواتف الفعلية.

إطلاق هواتف آيفون 16

وخلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC في يونيو 2024، استعرضت شلركة آبل لسلسلة مزايا تعتمد على ميزات الذكاء الاصطناعي لهواتف آيفون، ومنها نسخة أكثر تخصيصًا من المساعد الصوتي سيري. لكن مع إطلاق هواتف آيفون 16 في سبتمبر من العام نفسه، غابت تلك المزايا أو معظمها.

وفي المقابل، طرحت الشركة مزايا الذكاء الاصطناعي تدريجيًا لاحقًا، ومنها مزايا Image Playground و Genmoji بالإضافة إلى إمكانية إدماج ChatGPT في Siri، كما أرجأت آبل إطلاق النسخة الأكثر تطورًا وتخصيصًا من “سيري” إلى وقت لاحق من العام الجاري.

وأضافت الشركة أنها قد أطلقت منذ طرح “Apple Intelligence” لعشرات المزايا وذلك بلغات متعددة مع إدماجها في منصاتها المختلفة، مثل مزايا “الذكاء البصري” والترجمة الفورية وبعض أدوات الكتابة و “Genmoji ” وغيرها.