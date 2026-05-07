قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تناول البطيخ يسبب التسمم الغذائي؟
رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تتفقد معامل الفرع بميناء دمياط
حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يعكس قوة التحالف الاستراتيجي
اليوم.. أولى مباريات نهائي دوري السوبر للسيدات بين الأهلي وسبورتنج
تعليم الدقهلية تكشف مفاجأة عن واقعة تمزيق الكتب
اقتراح برغبة لإنشاء محطة معالجة قبل تصريف مياه مصرف عمر بيه إلى نهر النيل بالغربية
مؤسسات الأسرى الفلسطينية: أكثر من 9400 أسير ومُعتقل في سجون الاحتلال حتى بداية مايو
إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي والسفن عالقة منذ أشهر.. خبير يوضح
اليابان تؤكد استعدادها للتدخل في أسواق العُملات لدعم الين وسط ترقب لمباحثات مع واشنطن
التنسيقية: لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يجسد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,628 شهيدًا
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ .. الأزهر للفتوى يُجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسوية ضخمة مع مالكي آيفون.. أزمة سيري تتصاعد فما القصة

أزمة سيري
أزمة سيري
لمياء الياسين

وافقت شركة آبل على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية قداتهمتها بتضليل المستخدمين وذلك بشأن توفر مزايا الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence”، والتي روّجت لها عند إطلاق بعض هواتف آيفون جديدة قبل عامين.

وتشمل التسوية المُقترحة المستخدمين في الولايات المتحدة الذين اشتروا كافة إصدارات سلسلة آيفون 16 إضافةً إلى هواتف آيفون 15 برو خلال المدة الممتدة من 10 يونيو 2024 و 29 مارس 2025.

إقناع المستخدمين 

ووفقا للتحقيقات، فإنه يحق للمستخدمين المؤهلين إمكانية الحصول على حوالي 25 دولارًا عن كل جهاز مشمول بالتسوية، وذلك مع احتمال لانخفاض المبلغ أو ارتفاعه ليصل إلى حوالي 95 دولارًا للجهاز الواحد وفق عدد المطالبات والعوامل أخرى مرتبطة بالقضية.

وقد تعود القضية إلى دعوى قد رُفعت عام 2025 واُتهمت فيها آبل بإقناع المستخدمين بأن مزايا الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence” لتكون جاهزة مع إطلاق هواتف آيفون 16، وأفادت الدعوى بأن تلك المزايا قد كانت محدودة جدًا أو غير متوفرة عند طرح الأجهزة، مع ترويج الشركة لها سابقًا، مما أثار اتهامات بتضليل المستهلكين بشأن قدرات الهواتف الفعلية.

إطلاق هواتف آيفون 16 

وخلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC في يونيو 2024، استعرضت شلركة آبل لسلسلة مزايا تعتمد على ميزات الذكاء الاصطناعي لهواتف آيفون، ومنها نسخة أكثر تخصيصًا من المساعد الصوتي سيري. لكن مع إطلاق هواتف آيفون 16 في سبتمبر من العام نفسه، غابت تلك المزايا أو معظمها.

وفي المقابل، طرحت الشركة مزايا الذكاء الاصطناعي تدريجيًا لاحقًا، ومنها مزايا Image Playground و Genmoji بالإضافة إلى إمكانية إدماج ChatGPT في Siri، كما أرجأت آبل إطلاق النسخة الأكثر تطورًا وتخصيصًا من “سيري” إلى وقت لاحق من العام الجاري.

وأضافت الشركة أنها قد أطلقت منذ طرح “Apple Intelligence” لعشرات المزايا وذلك بلغات متعددة مع إدماجها في منصاتها المختلفة، مثل مزايا “الذكاء البصري” والترجمة الفورية وبعض أدوات الكتابة و “Genmoji ” وغيرها.

شركة آبل هواتف آيفون 15 مزايا الذكاء الاصطناعي هواتف آيفون هواتف آيفون 16 ChatGPT الترجمة الفورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

ترشيحاتنا

فيروسات هانتا

فيروس هانتا يثير العالم.. كيف تحمى نفسك منه

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد