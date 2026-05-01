قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة الحجر الأسود.. كيف هبط من الجنة وصار رمزًا للتوحيد؟
إعلامي: يوم حزين لهبوط الإسماعيلي.. وتاريخ الدراويش لا يُنسى في الكرة المصرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13 مايو 2026 صحيًا وعاطفيًا ومهنيًا
رأفت هندي: أفريقيا تشهد حراكًا لبناء سياسات ذكاء اصطناعي تخدم الأولويات التنموية للقارة
بعد وفاة عبدالرحمن أبوزهرة.. صلاح عبدلله في رسالة مؤثرة: «مش عايزكم تزعلوا عليا أوي.. كفاية نص ساعة»
شخصياته سكنت وجداننا.. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبو زهرة برثاء مُثير للجدل
زلزال بقوة 4.6 ريختر .. هزة استمرت 10 ثوانٍ تثير القلق في إيران
كيفية التصالح على مخالفات البناء
إيران تبرر التسلل إلى جزيرة كويتية بـ"عطل ملاحي".. وتصعيد خليجي واسع ضد طهران
إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية
محمد صلاح يثير جدلا واسعا بعد تصرفه مع مشجع مصري.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بألوان محدودة وتصميم ثوري.. تسريبات تكشف خطة "أبل" لإطلاق أول "آيفون قابل للطي"

أبل
أبل

تستعد شركة أبل لدخول حقبة جديدة في عالم الهواتف الذكية من خلال مشروعها الأكثر طموحاً "آيفون القابل للطي" (Foldable iPhone)، حيث كشفت أحدث التقارير التقنية المسربة عن تفاصيل مفاجئة تتعلق بخطة الإطلاق، تشير إلى أن العملاق الأمريكي سيكتفي بطرح الهاتف بلونين فقط، في خطوة تعكس تركيز الشركة على إبراز فخامة التصميم الجديد والتقنيات المعقدة للمفصلات المرنة.

استراتيجية الألوان والهوية البصرية

تستهدف أبل من خلال حصر خيارات الألوان في "لونين" فقط خلق حالة من الحصرية والتميز لأول هاتف قابل للطي في تاريخها، حيث تشير التوقعات إلى اختيار اللونين "الفضي الفلكي" و"الأسود القاتم" بلمسات نهائية غير لامعة (Matte). 

وتأتي هذه الخطوة لتقليل تعقيدات التصنيع في المراحل الأولى لهذا النوع من الشاشات الحساسة، ولضمان خروج المنتج بجودة احترافية تناسب فئة "برو" التي ستستهدفها الشركة بهذا الجهاز الفريد.

تحديات الشاشة وتكنولوجيا المفصلات

يعتمد التصميم المرتقب على جيل جديد من الشاشات القابلة للطي التي تطورها أبل بالتعاون مع "سامسونج ديسبلاي"، والتي تتميز بقدرة فائقة على تحمل طيات مستمرة دون ظهور تجاعيد في المنتصف. 

وحرص المهندسون في "كوبيرتينو" على تطوير آلية مفصلات مخفية تماماً عند فتح الجهاز، مما يمنح المستخدم شاشة عريضة ومستمرة تشبه تجربة أجهزة "آيباد ميني" ولكن في حجم هاتف يسهل وضعه في الجيب.

تكامل النظام والذكاء الاصطناعي

تخطط أبل لدعم هاتفها القابل للطي بنسخة مخصصة من نظام التشغيل "iOS"، تتيح للمستخدمين التنقل السلس بين التطبيقات عند فتح وإغلاق الشاشة (Continuity)، مع ميزات حصرية للذكاء الاصطناعي تستغل مساحة العرض الكبيرة. 

ومن المتوقع أن يصبح هذا الهاتف "محطة عمل متنقلة" بفضل معالج A20 القادم، الذي سيوفر طاقة معالجة هائلة تسمح بتشغيل تطبيقات احترافية وتحرير الفيديو عالي الدقة بمرونة تامة لم تكن متاحة في الهواتف التقليدية.

خاتمة

يمثل آيفون القابل للطي الرهان الأكبر لأبل في عام 2026، وبينما قد تبدو خيارات الألوان المحدودة مفاجئة للبعض، إلا أنها تؤكد أن الشركة تضع "الجودة والابتكار الهيكلي" فوق أي اعتبارات تسويقية أخرى، لتقدم للعالم هاتفاً سيغير قواعد اللعبة في سوق الهواتف الرائدة من جديد.

أبل آيفون قابل للطي الهواتف الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة ارشيفية

هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

مشغولات ذهبية

"غير مقبول على الإطلاق".. سر هبوط أسعار الذهب الآن في الأسواق

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار : مصر تستقبل أجانب من 179 دولة .. ونطبق سياسات ترويجية لكل سوق

البابا تواضروس

البابا تواضروس يكشف للتليفزيون الكرواتي أسرار التحول من صيدلي إلى قائد روحي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر وإفريقيا في عهد الرئيس السيسي.. من استعادة الحضور لتوسيع الشراكة الشاملة

بالصور

أدوية جديدة تخفف أعراض سن اليأس .. بدون آثار العلاج الهرموني

دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات
دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات
دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات

20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

المزيد