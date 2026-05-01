بألوان محدودة وتصميم ثوري.. تسريبات تكشف خطة "أبل" لإطلاق أول "آيفون قابل للطي"

تستعد شركة أبل لدخول حقبة جديدة في عالم الهواتف الذكية من خلال مشروعها الأكثر طموحاً "آيفون القابل للطي" (Foldable iPhone)، حيث كشفت أحدث التقارير التقنية المسربة عن تفاصيل مفاجئة تتعلق بخطة الإطلاق، تشير إلى أن العملاق الأمريكي سيكتفي بطرح الهاتف بلونين فقط، في خطوة تعكس تركيز الشركة على إبراز فخامة التصميم الجديد والتقنيات المعقدة للمفصلات المرنة.

استراتيجية الألوان والهوية البصرية

تستهدف أبل من خلال حصر خيارات الألوان في "لونين" فقط خلق حالة من الحصرية والتميز لأول هاتف قابل للطي في تاريخها، حيث تشير التوقعات إلى اختيار اللونين "الفضي الفلكي" و"الأسود القاتم" بلمسات نهائية غير لامعة (Matte).

وتأتي هذه الخطوة لتقليل تعقيدات التصنيع في المراحل الأولى لهذا النوع من الشاشات الحساسة، ولضمان خروج المنتج بجودة احترافية تناسب فئة "برو" التي ستستهدفها الشركة بهذا الجهاز الفريد.

تحديات الشاشة وتكنولوجيا المفصلات

يعتمد التصميم المرتقب على جيل جديد من الشاشات القابلة للطي التي تطورها أبل بالتعاون مع "سامسونج ديسبلاي"، والتي تتميز بقدرة فائقة على تحمل طيات مستمرة دون ظهور تجاعيد في المنتصف.

وحرص المهندسون في "كوبيرتينو" على تطوير آلية مفصلات مخفية تماماً عند فتح الجهاز، مما يمنح المستخدم شاشة عريضة ومستمرة تشبه تجربة أجهزة "آيباد ميني" ولكن في حجم هاتف يسهل وضعه في الجيب.

تكامل النظام والذكاء الاصطناعي

تخطط أبل لدعم هاتفها القابل للطي بنسخة مخصصة من نظام التشغيل "iOS"، تتيح للمستخدمين التنقل السلس بين التطبيقات عند فتح وإغلاق الشاشة (Continuity)، مع ميزات حصرية للذكاء الاصطناعي تستغل مساحة العرض الكبيرة.

ومن المتوقع أن يصبح هذا الهاتف "محطة عمل متنقلة" بفضل معالج A20 القادم، الذي سيوفر طاقة معالجة هائلة تسمح بتشغيل تطبيقات احترافية وتحرير الفيديو عالي الدقة بمرونة تامة لم تكن متاحة في الهواتف التقليدية.

خاتمة

يمثل آيفون القابل للطي الرهان الأكبر لأبل في عام 2026، وبينما قد تبدو خيارات الألوان المحدودة مفاجئة للبعض، إلا أنها تؤكد أن الشركة تضع "الجودة والابتكار الهيكلي" فوق أي اعتبارات تسويقية أخرى، لتقدم للعالم هاتفاً سيغير قواعد اللعبة في سوق الهواتف الرائدة من جديد.