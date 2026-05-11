العربية للتصنيع: سعر شواحن آبل إنتاج مصنعنا سعرها أقل 50% من المستورد

علق اللواء مهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع ، على حصول مصنع الإلكترونيات على اعتماد شواحن أبل .



وقال أحمد عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" المصنع يعمل طبقا لرؤية مصر 2030 وهناك تعليمات من رئيس الهيئة بالعمل على توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي ".



وأكمل احمد عبد العزيز :" عملنا على تطوير المصنع لمواكبة التكنولوجيات الحديثة وتأهيل المهندسين والفنيين"، مضيفا:" للحصول على الاعتماد يخض المصنع لاختبارات قد تصل لـ 6 شهور ".

ولفت أحمد عبد العزيز :" الحصول على اعتماد شواحن أبل نصنع شاحن وفق أعلى معايير الدولة يتوافق مع جودة منظومة أبل".

وتابع أحمد عبد العزيز :" سعر شواحن أبل التي نقوم بإنتاجها في مصنعنا سعرها أقل بنسبة 50 % من شواحن أبل التي تأتي من الخارج ".

