الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

MacBook Neo بـ599 دولاراً في خطر .. أبل تدرس حذف أرخص إصداراته

احمد الشريف

تستعد شركة أبل لإحداث تغيير جذري في استراتيجية أجهزتها المحمولة مع اقرب إطلاق لجهاز "MacBook Neo"، وسط تقارير تقنية تؤكد نية العملاق الأمريكي رفع الأسعار الرسمية مقابل تقديم قفزة غير مسبوقة في الأداء والعتاد الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للذاكرة العشوائية.

وداعاً لـ 8 جيجابايت رام

كشفت أحدث التقارير الواردة من سلاسل التوريد أن أبل قررت أخيراً التخلي عن سعة الذاكرة العشوائية (RAM) البالغة 8 جيجابايت في الفئات الاقتصادية، لتبدأ أجهزتها الجديدة بحد أدنى 16 جيجابايت. 

تأتي هذه الخطوة استجابةً لمتطلبات برمجيات الذكاء الاصطناعي الحديثة التي تعتمد عليها الشركة في نظامها القادم، والتي تحتاج إلى موارد تشغيلية ضخمة لضمان السلاسة والسرعة.

تحديات السعر الجديد

أفادت التسريبات أن زيادة تكلفة المكونات الداخلية، وخاصة الرقائق المتطورة وشاشات الـ OLED المحسنة، ستدفع أبل لرفع سعر جهاز "MacBook Neo" بمقدار يتراوح بين 100 إلى 200 دولار مقارنة بالإصدارات السابقة. 

ويرى محللون أن هذه الزيادة قد تمثل ضغطاً على القوة الشرائية، لكنها تضع الجهاز في فئة "المحطات المتكاملة" للمحترفين والمبدعين.

MacBook Neo

مواصفات تقنية ثورية

تستهدف أبل من خلال طراز "Neo" تقديم تجربة بصرية فائقة عبر تقليل حواف الشاشة وزيادة معدل السطوع، مع دعم معالج M4 المطور الذي يمنح الجهاز قدرات فائقة في معالجة الجرافيك وتحرير الفيديو بدقة عالية. 

كما تشير الصور المسربة إلى تصميم أنحف مع تحسين نظام التبريد لضمان استقرار الأداء تحت الضغط المستمر.

تضع أبل رهانها القادم على "الجودة مقابل القيمة"، فبالرغم من الزيادة السعرية المتوقعة، إلا أن مضاعفة الذاكرة العشوائية والتركيز على الذكاء الاصطناعي قد يغفر للشركة هذه الخطوة لدى المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يستمر لسنوات طويلة دون تراجع في الأداء.

تقنية جديدة لرصد سرطان البنكرياس مبكرًا
آلام الظهر قد تكون مؤشر على الإصابة بهذه الأمراض
أسباب القشعريرة المفاجئة
