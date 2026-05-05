ينافس ساعات أبل.. شاومي تغزو الأسواق بسوار بمواصفات جبارة

بدأت الشائعات تنتشر حول سوار شاومي الذكي 10 برو، حتى بدأ يظهر بالفعل في قوائم المتاجر مما يعني عادةً أن إطلاقه بات وشيكاً.

مواصفات سوار شاومي الذكي 10 برو

أشارت التسريبات إلى أن السوار من المتوقع أن يأتي باللون الأسود والفضي والوردي ومن المقرر إطلاقه خلال الشهر الحالي.

من ناحية المواصفات، من المتوقع أن يحتفظ السوار بشاشة AMOLED مقاس 1.74 بوصة نفسها الموجودة في Band 9 Pro ، وبطارية بسعة 380 مللي أمبير و يُزعم أن عمر البطارية يصل إلى 25 يومًا، وهو تحسن طفيف ولكنه مفيد مقارنةً بـ 21 يومًا في الطراز السابق. من المتوقع أن يبقى دعم نظامي Android وiOS دون تغيير وبوزن أخف نسبيا ليزن سوار Band 9 Pro ذات الإطار المصنوع من الألومنيوم أقل من 25 جرامًا بدون الحزام.

تشمل المستشعرات مقياس تسارع، وجيروسكوب، وبوصلة إلكترونية، ومستشعر معدل ضربات القلب PPG، ومستشعر الإضاءة المحيطة.

ويأتي السوار مصنوع من الألومنيوم المصقول ، أما عن أبعاده فهي 46.57 × 22.54 × 10.95 ملم.

ميزات سوار شاومي الذكي 10 برو

سيتوفر سوار Smart Band 10 بخيارات أحزمة باللون الأسود والأبيض والوردي. ومن المتوقع أن يتراوح سعره في أوروبا بين 40 و50 يورو.

من المتوقع أن يأتي بسعر يتراوح بين 149 إلى 170 دولارًا أمريكيًا. يبدو هذا السعر مرتفعًا بشكل غير معتاد بالنسبة لهذه الفئة، خاصةً وأن سعر Band 9 Pro غالبًا ما يكون حوالي 90 دولارًا.

تُشير تقديرات أخرى إلى أن السعر العالمي الفعلي قد يكون أقرب إلى 100 دولار، وهو ما يتوافق مع استراتيجية شاومي المُعتادة.