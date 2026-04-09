قرار عاجل في الإعلاميين ضد علا شوشة ومعدة ومخرج برنامج الشفرة | صور

أصدر النائب الدكتور الإعلامي طارق سعده نقيب الإعلاميين قرارا بمنع ظهور علا شوشه مقدمة برنامج الشفرة ومنع معدة البرنامج روان شريف والمخرج محمد إبراهيم خمسة عشر يوما من ممارسة النشاط الإعلامي وذلك بعد التحقيقات التي جرت في النقابة لفريق عمل البرنامج من قبل لجنة التحقيق برئاسة الإعلامي محجوب سعده.

وثبت من التحقيق مخالفة فريق العمل لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني .

كما أوصت لجنة التحقيق بعد مشاهدة الحلقة والإطلاع على تفريغ المرصد الإعلامي لها أن الضيف في الاستوديو قد ارتكب خطأ يعاقب عليه القانون ولائحة النقابة فيما يخص الضيوف المتكرره فقد أوصت النقابةالوسيلة الإعلامية بمنع ظهوره لمدة شهر كامل على ذات الوسيلة التي أرتكب عليها المخالفة .

وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ستخطر النقابة المجلس بقرارها لاتخاذ إجراءاته تجاه الوسيلة الإعلامية وفقا لقانونه ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ .