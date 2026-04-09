رشوان: دعوة وزراء الإعلام العرب لاجتماع عاجل لإقرار خطة إستراتيجية لمواجهة أي أزمات

أعلن ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام أن الوزارة ستتقدم إلى مجلس وزراء الإعلام العرب بطلب لعقد اجتماع عاجل وطارئ عقب انتهاء المفاوضات الحالية الخاصة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، لإقرار خطة استراتيجية إعلامية لمواجهة أي أزمات إعلامية تواجه أي دولة عربية.
وقال رشوان- خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقب اجتماع الحكومة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، إن ذلك يهدف إلى إقرار ميثاق الشرف الإعلامي العربي لضبط التناول والمحتوى الإعلامي العربي ويطبق في كافة الدول العربية.