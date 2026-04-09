محافظ الوادي الجديد : بدء استلام الصوامع والشون لمحصول القمح

أعربت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عن بالغ تقديرها لاستجابة وموافقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين الداخلية، بتبكير موعد استلام الصوامع لمحصول القمح بالمحافظة، بالتزامن مع بدء موسم الحصاد مبكرًا؛ تيسيرًا على المزارعين وحفاظًا على إنتاجية المحصول الاستراتيجي ، مشيرةً إلى جاهزية مواقع الاستلام ورفع كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات أمام المزارعين، بما يضمن انتظام عمليات التوريد وسرعتها، والحفاظ على جودة المحصول وفق المعايير المعتمدة.

وشددت المحافظ على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف جهات العمل المختصة، بالتنسيق بين مديريات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال لجان مشتركة للرقابة والفحص لضمان سلامة وجودة عمليات التخزين.