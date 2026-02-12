هضبة أم عراك .. كشف أثري في سيناء يوثق الوجود الإنساني عبر آلاف السنين

كشف هشام حسين رئيس الإدارة المركزية لأثار الوجه البحري وسيناء، تفاصيل الكشف عن واحد من أهم المواقع الأثرية الجديدة ذات القيمة التاريخية والفنية الاستثنائية، والذي لم يكن معروفًا من قبل، ويُعرف باسم هضبة أم عِراك.

وقال هشام حسين في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" النقوش الصخرية على الهضبة المكتشفة بها مناظر حروب لذلك سميت ام عراك ".



وتابع هشام حسين :" هضبة أم عراك تمثل متحف مفتوح توثق الوجود الإنساني في سيناء عبر آلاف السنين ونحن امام طبقات صخرية تبدأ من عصور ما قبل التاريخ ".

وأكمل هشام حسين:"هضبة ام عراك فرصة نادرة للتعرف على تطور حركة الإنسان القديم وأسلوب معيشته ومشاهد الصيد ومناظر الخيول والجمال ومراحل مختلفة للخط العربي ".



ووصف السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذا الاكتشاف يُعد إضافة نوعية مهمة لخريطة الآثار المصرية، حيث إنه يعكس ما تزخر به أرض سيناء من ثراء حضاري وإنساني فريد، ويمثل دليلًا جديدًا على تعاقب الحضارات على هذه البقعة المهمة من أرض مصر عبر آلاف السنين، كما يؤكد استمرار جهود الوزارة في أعمال البحث والكشف والتوثيق العلمي وفق أحدث المعايير الدولية