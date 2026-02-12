فعاليات ماراثون "إقرأ 100صفحة = شجرة" لليوم الثالت بدمياط

في إطار مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، واصلت مكتبة مصر العامة بدمياط فعاليات ماراثون القراءة "اقرأ 100 صفحة = شجرة" لليوم الثالث على التوالي،ذلك الحدث الثقافي المميز الذي يربط بين حب القراءة و الحفاظ علي البيئة.

علي هذا الصعيد شهدت الفاعليات إقبالاً ملحوظاً من رواد المكتبة من مختلف الفئات العمرية، و ذلك في أجواء ثقافية إيجابية مليئة بالحماس و الشغف عكست اهتمام المواطنين بالقراءة، حيث يهدف الماراثون إلى تعزيز ثقافة القراءة وربطها بالوعي البيئي، تأكيداً على دور المعرفة في بناء الإنسان والحفاظ على البيئة، انطلاقاً من فكرة أن كل صفحة نقرؤها تمثل خطوة نحو تنمية الوعي وغرس الأمل.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الثقافي في إطار دعم توجهات الدولة نحو ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في تنمية الوعي المجتمعي، وترسيخ مكانة مكتبة مصر العامة بدمياط كمنارة للعلم والثقافة و بيتا للقراءة ومركزاً لنشر المعرفة.



