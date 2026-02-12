حملة لرفع المخلفات والتراكمات بمختلف المناطق بدمياط

كثف فريق لجنة التدخل السريع جهوده لإزالة المخلفات ورفع التراكمات بمدينة رأس البر، وذلك فى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئى برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

وجاء ذلك برئاسة محمد الدالي مدير إدارة شئون البيئة وم .محمد كيوان مدير ادارة المركبات والاستاذ محمود فايد مدير الادارة العامة للأزمات والكوارث حيث تم الاستعانة بسيارات إدارة المركبات بالديوان العام وسيارت مجلس مدينة راس البر لإزالة ورفع تجمعات القمامة بالامتداد العمراني براس البر - منطقة النخيل ورفع المخلفات وتنظيف الشوارع وفرد الرمال النظيفة واعمال التطهير بمشاركة مديرية الشئون الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم شفط المياه الراكدة وكذلك مشاركة مجلس مدينة راس البر حيث تم زراعة الاشجار بتلك المنطقة ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة المرحلة الرابعة.



كذلك تم تدشين حملة لزراعة جميع مداخل مراكز ومدن محافظة دمياط ابتداءا من اليوم بمدخل مدينة رأس البر حيث تم زراعة مدخل المدينة بناحية البوابة وإزالة المخلفات وفرد الرمال النظيفة ، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع للارتقاء بالبيئة وتجنب التلوث والآثار السلبية الناتجة عن تراكم تلك المخلفات وكذلك الارتقاء بالمظهر العام اللائق والحفاظ علي البيئة .

كما تم عمل حملة مكبرة على نهر النيل بطول طريق راس البر الغربي حتى مدخل المدينة لإزالة المخلفات ورفع الأكياس البلاستيكية من النيل وإزالة القمامة من خلف حاجز النيل وتمت أعمال المكافحة الأرضية للحد من القوارض وناقلات الأمراض، وذلك للحفاظ على الصحة العامة .

وتم تخصيص أرقام في حالة الإبلاغ الفوري عن الشكاوى لتوضيح مكان الشكوى بالموقع على الأرقام التالية : 01556681111

01556682222

هذا وتهيب محافظة دمياط المواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا ، وإلقائها في الأماكن المخصصة وعدم إلقائها في الأماكن والأراضي الفضاء لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية وعلى جميع أصحاب الأراضي الفضاء عدم تركها لتراكم المخلفات والحفاظ عليها نظيفة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ علي نظافة الشارع والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتجنبا للتلوث والآثار السلبية الناتجة عن إلقاء المخلفات بالطرق وعدم تجمع الكلاب بالإضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.