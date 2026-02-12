قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
لوكمان يضيف الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في مرمى برشلونة بكأس ملك إسبانيا
ياسمينا عيسى تضمن ميدالية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة لرفع المخلفات والتراكمات بمختلف المناطق بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

كثف فريق لجنة التدخل السريع جهوده لإزالة المخلفات ورفع التراكمات بمدينة رأس البر، وذلك فى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئى برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

وجاء ذلك برئاسة محمد الدالي مدير إدارة شئون البيئة وم .محمد كيوان مدير ادارة المركبات والاستاذ محمود فايد مدير الادارة العامة للأزمات والكوارث حيث تم الاستعانة بسيارات إدارة المركبات بالديوان العام وسيارت مجلس مدينة راس البر لإزالة ورفع تجمعات القمامة بالامتداد العمراني براس البر - منطقة النخيل ورفع المخلفات وتنظيف الشوارع وفرد الرمال النظيفة واعمال التطهير بمشاركة مديرية الشئون الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم شفط المياه الراكدة وكذلك مشاركة مجلس مدينة راس البر حيث تم زراعة الاشجار بتلك المنطقة ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة المرحلة الرابعة.


كذلك تم تدشين حملة لزراعة جميع مداخل مراكز ومدن محافظة دمياط ابتداءا من اليوم بمدخل مدينة رأس البر حيث تم زراعة مدخل المدينة بناحية البوابة وإزالة المخلفات وفرد الرمال النظيفة  ، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع للارتقاء بالبيئة وتجنب التلوث والآثار السلبية الناتجة عن تراكم تلك المخلفات وكذلك الارتقاء بالمظهر العام اللائق والحفاظ علي البيئة .

كما تم عمل حملة مكبرة على نهر النيل بطول طريق راس البر الغربي حتى مدخل المدينة لإزالة المخلفات ورفع الأكياس البلاستيكية من النيل وإزالة القمامة من خلف حاجز النيل وتمت أعمال المكافحة الأرضية للحد من القوارض وناقلات الأمراض، وذلك للحفاظ على الصحة العامة .

وتم تخصيص أرقام في حالة الإبلاغ الفوري عن الشكاوى لتوضيح مكان الشكوى بالموقع على الأرقام التالية : 01556681111
01556682222

هذا وتهيب محافظة دمياط  المواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا ، وإلقائها في الأماكن المخصصة وعدم إلقائها في الأماكن والأراضي الفضاء لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية وعلى جميع أصحاب الأراضي الفضاء عدم تركها لتراكم المخلفات والحفاظ عليها نظيفة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ علي نظافة الشارع والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتجنبا للتلوث والآثار السلبية الناتجة عن إلقاء المخلفات بالطرق وعدم تجمع الكلاب بالإضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي شيماء الصديق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

جامعه دمياط

جامعة دمياط تحصد المركز الثاني في محور الذكاء الاصطناعي والهندسي

محافظة دمياط

فعاليات ماراثون "إقرأ 100صفحة = شجرة" لليوم الثالت بدمياط

محافظة دمياط

حملة لرفع المخلفات والتراكمات بمختلف المناطق بدمياط

بالصور

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد